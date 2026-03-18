Fort Aquaval à Aquaval Rue Portogruaro Marmande
Fort Aquaval à Aquaval Rue Portogruaro Marmande vendredi 10 avril 2026.
Fort Aquaval à Aquaval
Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Animation à la piscine Aquaval.
Animation à la piscine Aquaval.
Épreuves aquatiques, défis et aventures ! (Gain de clés, Maître du temps, recherche d’énigmes, quête de boyards.
A partir de 6 ans, récompenses et goîter offerts.
Sur Inscription à l’accueil de la piscine. .
Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 40 53
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English : Fort Aquaval à Aquaval
Entertainment at the Aquaval pool.
L’événement Fort Aquaval à Aquaval Marmande a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne