Barisis-aux-Bois

Fort Barisis arrive à Barisis-aux-Bois !

Barisis-aux-Bois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La commune de Barisis-aux-Bois et des bénévoles organisent une nouvelle animation familiale le samedi 13 juin 2026, de 14 h à 18 h environ, au stade.

Au programme 14 épreuves à relever en équipe, avec collecte de clés, indices, défis, temps à récupérer et accès au trésor final.

L’animation est gratuite et ouverte à tous, habitants de la commune ou non.

Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes maximum.

Inscription obligatoire avant le jeudi 28 mai 2026.

Le nombre de places est limité.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs pendant toute la durée de l’animation.

Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles sur le site de la commune.

Plus d’informations ici https://barisisauxbois.fr/fort-barisis-animation…/

La commune de Barisis-aux-Bois et des bénévoles organisent une nouvelle animation familiale le samedi 13 juin 2026, de 14 h à 18 h environ, au stade.

Au programme 14 épreuves à relever en équipe, avec collecte de clés, indices, défis, temps à récupérer et accès au trésor final.

L’animation est gratuite et ouverte à tous, habitants de la commune ou non.

Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes maximum.

Inscription obligatoire avant le jeudi 28 mai 2026.

Le nombre de places est limité.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs pendant toute la durée de l’animation.

Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles sur le site de la commune.

Plus d’informations ici https://barisisauxbois.fr/fort-barisis-animation…/ .

Barisis-aux-Bois 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 63 04 55

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English :

The commune of Barisis-aux-Bois and volunteers are organizing a new family event on Saturday, June 13, 2026, from 2 pm to around 6 pm, at the stadium.

On the program: 14 tests to be completed in teams, with keys, clues, challenges, time to recover and access to the final treasure.

The event is free and open to all, local residents and non-residents alike.

Teams must be made up of 4 to 6 people maximum.

Registration required by Thursday, May 28, 2026.

Places are limited.

Children remain the responsibility of their parents or guardians throughout the event.

The registration form and rules and regulations are available on the commune?s website.

For more information: https://barisisauxbois.fr/fort-barisis-animation…/

L’événement Fort Barisis arrive à Barisis-aux-Bois ! Barisis-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard