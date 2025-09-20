Fort-de-France/ Musée d’histoire et d’ethnographie, expositions et ateliers Musée d’histoire et d’ethnographie Fort-de-France

L’inscription aux ateliers est obligatoire

Renseignements au Musée d’Histoire et d’Ethnographie :

0596 59 83 80 ou 0596 63 85 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

Deux expositions à visiter :

– L’ARCHITECTURE DES HABITATIONS ET DES VILLES DE MARTINIQUE

– L’ART DES PORTRAITS ET DES PAYSAGES AUX ANTILLES (18e au 20e siècle)

Samedi 20 septembre 2025 Ouverture du musée de 9h à 16h30

10h30 à 12h30 : Atelier : Fabrication d’une maison créole en 3D avec La bulle à Krristou

10h30 à 12h : Atelier d’écriture : Mon patrimoine imaginaire avec L’Art d’être soi (à partir de 8 ans )

14h à 16h30 : Atelier : Je réalise le tressage et ma palissade en bambou ou en bois ti-baume, avecM. JOACHIM Jude et M.PARFAIT René

14H30 à 16h : Atelier d’écriture : Mon patrimoine imaginaire (à partir de 8 ans )

Dimanche 21 septembre 2025 Ouverture du musée de 9h à 16h30

10h30 à 12h30 : Atelier de dessin Reproduis ton paysage

10h à 12h30 : Atelier d’Arts plastiques sur le patrimoine martiniquais, Animatrice d’Art créole

13h30 à 16h30 : Atelier de tressage de feuilles de coco avec Antchekoko

Expositions et ateliers participatifs

