Fort-de-France/ Musée du Père Pinchon, ateliers, jeux, conférence Musée du Père Pinchon Fort-de-France

Fort-de-France/ Musée du Père Pinchon, ateliers, jeux, conférence 20 et 21 septembre Musée du Père Pinchon Martinique

Accès et ateliers libres, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

Samedi 20 septembre

9H – 10H

Atelier _ Architectures oubliées, savoir-faire retrouvés / Animatrice d’Art Créole (groupe de 12 participants)

9H – 11H

Atelier _ Je réalise ma palissade en bambou ou bois ti-baume / BALTIDE Jean-Pierre

10H30 – 11H30

Atelier _ Observer et dessiner son patrimoine / Chloé Déco (environ 12 enfants de 6 à 12 ans)

Atelier _ Cases couleurs et savoir-faire : l’architecture d’antan en Martinique / Animatrice d’Art Créole (groupe de 12 participants)

11H30

Conférence : « Les espèces menacées de disparition à la Martinique et les causes de leurs vulnérabilités » par Guillaume LALUBIE

14H – 15H

Atelier _ Inventer sa maison créole du futur en tenant compte de l’environnement / Chloé Déco (environ 12 enfants de 6 à 12 ans)

14H – 16H30

Atelier _ Architectures oubliées, savoir-faire retrouvés / Animatrice d’Art Créole (groupe de 12 participants)

Visite guidée des expositions – Jeux Biodivèsité bòkay-nou avec : « Bwet jé » du PNRM – Projection de films sur la biodiversité

Dimanche 21 septembre

9H – 11H

Atelier _ Création d’une maquette de carbet avec des matériaux végétaux / Karib’ Cultur (environ 12 enfants à partir de 12 ans)

10H30 – 11H30

Atelier _ Observer et dessiner son patrimoine / Chloé Déco (environ 12 enfants de 6 à 12 ans)

14H – 15H

Atelier _ Inventer sa maison créole du futur en tenant compte de l’environnement / Chloé Déco (environ 12 enfants de 6 à 12 ans)

15H – 16H30

Atelier _ Architectures oubliées, savoirs – faires retrouvés / Animatrice d’Art Créole (groupe de 12 participants)

Visite guidée des expositions – Jeux Biodivèsité bòkay-nou avec : « Bwet jé » du PNRM – Projection de films sur la biodiversité

Musée du Père Pinchon 33 Rue du Professeur Raymond Garcin, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique Né en 1913 en Seine-et-Marne, le père Robert Pinchon est un précurseur dans la connaissance de la biodiversité. Arrivé en Martinique en 1945, il y restera jusqu'à sa mort, en 1980. Il consacre sa vie à la théologie, à la philosophie et aux sciences naturelles. Il réunit un ensemble de près de 10.000 pièces (ouvrages et échantillons naturalistes) déposé en 1994 par la Congrégation des pères du Saint-Esprit auprès de la collectivité de Martinique. Parking, arrêt d'autobus à proximité.

Architectures oubliées, savoir- faire retrouvés, conférence

@CTM