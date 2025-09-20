FORT-DE-FRANCE2050 | Le catalogue lePATIO19 Fort-de-France

FORT-DE-FRANCE2050 | Le catalogue lePATIO19 Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

FORT-DE-FRANCE2050 | Le catalogue Samedi 20 septembre, 12h00 lePATIO19

Voulez-vous devenir adhérent d’abitē? https://asso.abite.fr/adhesion/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-20T18:+ – 2025-09-20T19:+

L’association Abitē est heureuse d’annoncer la sortie du catalogue Fort-de-France 2050, documentant l’exposition éponyme présentée du 30 août au 22 septembre 2024 au PATIO19 à Fort-de-France.

Cette publication propose une exploration prospective et visuelle de la ville-capitale à l’horizon 2050. Elle rassemble les contributions de Bruno Carrer et Florent Plasse, auteurs des textes analysant les enjeux urbains et architecturaux, ainsi que les propositions de quatre étudiants en architecture martiniquais·es : Gaetan Bourrouet, Loreley Patole, Adam Perrin et Anne-Laure Louis-Thérèse, invités à concevoir des visions sensées d’un Fort-de-France plus vivable, écologique et adapté aux besoins de toutes et tous.

Le catalogue ne se contente pas de témoigner de l’exposition : il devient une capsule temporelle, autant littéraire que visuelle, pour alimenter l’imagination collective. Il combine des photographies, des esquisses réalistes, ainsi qu’une narration qui invite à réfléchir aux possibles transformations urbaines, repensant la centralité, la densité, les espaces verts et la résilience climatique.

Fort-de-France 2050 s’affirme ainsi comme un outil de sensibilisation, mêlant prospective architecturale et engagement citoyen. Il propose une utopie concrète et optimiste, tout en questionnant les usages, les transitions écologiques et la relève générationnelle dans la conception du paysage urbain.

Le catalogue est désormais disponible, en version imprimée et numérique. Pour obtenir un exemplaire imprimé, il suffit de devenir adhérent·e d’abitē via ce lien : https://asso.abite.fr/adhesion/ et de venir le samedi récupérer son exemplaire en présentant la justification d’adhérent·e. Il constitue une ressource essentielle pour les acteurs de l’urbanisme, les chercheur·e·s, les professionnel·le·s de l’architecture et toutes les personnes intéressées par l’avenir des villes martiniquaises.

lePATIO19 19 Rue Garnier Pages 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique 0596672067 https://asso.abite.fr https://asso.abite.fr/portfolio/fort-de-france-portes-ouvertes/;https://lepatio19.com [{« link »: « https://asso.abite.fr/adhesion/ »}] Dans une maison coloniale traditionnelle au centre de Fort-de-France, lePATIO19 est un café coworking culturel destiné aux professionnels créatifs du monde de la culture, du patrimoine, de l’architecture et de la vie urbaine. Le projet est soutenu par l’association abité comme un modèle d’action transformatrice et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Foyal. A 5 min à pied, il y a un arrêt de bus TSCP, ainsi que la terminale bus pour aller à différents communes.

L’association Abitē est heureuse d’annoncer la sortie du catalogue Fort-de-France 2050, documentant l’exposition éponyme présentée du 30 août au 22 septembre 2024 au PATIO19 à Fort-de-France.

abite