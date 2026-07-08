Informations pratiques

Geville

Fort de Jouy Nuit internationale de la chauve-souris

Geville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Une visite du fort et de ses abords permettra de découvrir l’importance de cet ancien ouvrage militaire pour le maintien des populations de chiroptères tout en découvrant cette construction militaire datant de la fin du XIXe siècle.

Animation réalisée en partenariat avec Le Parc Naturel régional de Lorraine et Les Amis du Fort de Jouy.

Durée 2h

Tout public

Inscription obligatoire (limité à 30 pers.)

Rendez-vous au Fort de Jouy-sous-les-Côtes.

Chaussures de marche, lampe de poche et vêtements chauds conseillés

GratuitTout public

0 .

Geville 55200 Meuse Grand Est laure.lebraud@pnr-lorraine.com

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English :

A tour of the fort and its surroundings will allow you to discover the importance of this former military structure for the conservation of bat populations, while exploring this late 19th-century military construction.

Event organized in partnership with the Lorraine Regional Nature Park and Les Amis du Fort de Jouy.

Duration: 2 hours

Open to all ages

Registration required (limited to 30 people)

Meet at Fort de Jouy-sous-les-Côtes.

Hiking shoes, a flashlight, and warm clothing are recommended

Free

L’événement Fort de Jouy Nuit internationale de la chauve-souris Geville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT COEUR DE LORRAINE