Fort de la Miotte Belfort dimanche 10 août 2025.
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-08-10 14:30:00
fin : 2025-08-10
2025-08-10
La Tour de la Miotte fut le premier emblème de Belfort à tel point que les habitants sont appelés les Miottains. Ceinturée dans le fort du même nom, vous comprendrez sa position stratégique et apprécierez le fabuleux panorama depuis sa terrasse panoramique.
À partir de 8 ans Prévoir baskets.
Visite non remboursable, non échangeable.
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
