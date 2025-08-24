Fort de la Miotte Belfort

Début : 2025-08-24 14:30:00

fin : 2025-08-24

La Tour de la Miotte fut le premier emblème de Belfort à tel point que les habitants sont appelés les Miottains. Ceinturée dans le fort du même nom, vous comprendrez sa position stratégique et apprécierez le fabuleux panorama depuis sa terrasse panoramique.

À partir de 8 ans Prévoir baskets.

Visite non remboursable, non échangeable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

