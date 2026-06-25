Douaumont-Vaux

Fort de Vaux Réouverture

Douaumont-Vaux Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

C’est l’événement majeur de cette année anniversaire des 110 ans de la bataille de Verdun la réouverture du Fort de Vaux. Venez découvrir sa nouvelle scénographie et son nouveau parcours de visite lors d’un week-end événement, rythmé par de nombreuses animations et surprises. Reconstitueurs, lâchers de pigeons ou encore conférences chrono vivez cette réouverture à nos côtés !

Haut lieu de mémoire, le Fort de Vaux fait partie des sites majeurs du Champ de bataille de Verdun. Classé monument historique depuis 1970, il vient de bénéficier d’une rénovation scénographique ambitieuse et moderne. Les 4 et 5 juillet, vous découvrirez son nouveau parcours de visite, mais pas seulement ! Nous vous proposons de nombreuses animations tout public sur tout le site du fort

Reconstitutions et démonstrations historiques plus de 40 reconstitueurs français et allemands investiront les fossés du fort pour vous présenter le quotidien des soldats pendant la bataille de Verdun

Lâchers de pigeons et colombophilie

Représentation théâtrale et lecture de témoignages par la Compagnie DesMiracles

15 minutes chrono conférences sur le Fort de Vaux historiens et architectes prendront place sur le parvis et vous expliqueront le projet de rénovation et les mythes entourant le fort

Ateliers créatifs et jeu de piste sur la communication pendant le siège du 2 au 7 juin 1916.

Le Fort de Vaux n’attend plus que vous ! Réservez vos billets !Tout public

5 .

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the major event marking the 110th anniversary of the Battle of Verdun: the reopening of Fort de Vaux. Come discover its new exhibition design and new visitor route during a special weekend event, featuring numerous activities and surprises. From reenactors and pigeon releases to period-themed lectures: experience this reopening with us!

A major site of remembrance, Fort de Vaux is one of the key locations on the Verdun Battlefield. Designated a historic monument since 1970, it has just undergone an ambitious and modern renovation. On July 4 and 5, you’ll discover its new visitor route—but that’s not all! We’re offering a wide range of activities for all ages throughout the fort’s grounds:

Historical reenactments and demonstrations—more than 40 French and German reenactors will take to the fort’s trenches to show you what daily life was like for soldiers during the Battle of Verdun

Pigeon releases and pigeon racing

Theatrical performance and readings of eyewitness accounts by the Compagnie DesMiracles

15 Minutes Flat: Talks on Fort de Vaux : Historians and architects will take their places on the forecourt to explain the renovation project and the myths surrounding the fort

Creative workshops and a scavenger hunt exploring communication during the siege from June 2 to 7, 1916.

Fort de Vaux is waiting for you! Reserve your tickets!

L’événement Fort de Vaux Réouverture Douaumont-Vaux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND VERDUN