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Fort Décibel Festival Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc

vendredi 7 août 2026 · Fort Médoc · Cussac-Fort-Médoc

Fort Décibel Festival Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Fort Médoc
Adresse
32 Avenue du Fort Médoc
Ville
33460 Cussac-Fort-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Cussac-Fort-Médoc

Fort Décibel Festival

Fort Médoc 32 Avenue du Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-09 06:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Festival de musiques électroniques Trance, Acid, Techno and more!   .

Fort Médoc 32 Avenue du Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 18 93 47  e.bellot@hangar-a.com

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English : Fort Décibel Festival

L’événement Fort Décibel Festival Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-06-30 par Margaux Médoc Tourisme

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