Fort du Barbonnet fort du barbonnet Sospel

Fort du Barbonnet samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Visite payante, tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de l’ouvrage séré de rivière uniquement

Le fort du Barbonnet, appelé aussi le fort Suchet puis l'ouvrage du Barbonnet, est une fortification alpine, située sur la commune de Sospel, dans le département des Alpes-Maritimes. parking au fort suchet, visite fort du barbonnet a 14H30 (pas l'ouvrage maginot,
Association edelweiss