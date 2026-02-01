FORT OZEN Monistrol-sur-Loire
FORT OZEN Monistrol-sur-Loire mercredi 18 février 2026.
FORT OZEN
LE MAZEL Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Nouvelle animation à l’Ozen !
Venez défier le centre sur des épreuves de vitesse, d’agilité, d’adresse et de réflexion.
+ 3€ d’une entrée piscine
LE MAZEL Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20
English :
New entertainment at Ozen!
Come and challenge the center to events of speed, agility, skill and reflection.
+ 3? pool admission
L’événement FORT OZEN Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron