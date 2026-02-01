FORT OZEN Monistrol-sur-Loire

FORT OZEN

LE MAZEL Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Nouvelle animation à l’Ozen !

Venez défier le centre sur des épreuves de vitesse, d’agilité, d’adresse et de réflexion.

+ 3€ d’une entrée piscine

LE MAZEL Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20

English :

New entertainment at Ozen!

Come and challenge the center to events of speed, agility, skill and reflection.

+ 3? pool admission

