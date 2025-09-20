FORT PIERQUIN FORT PIERQUIN Ennetières-en-Weppes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
VISITE GUIDEE DU FORT PIERQUIN UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION AU 06.23.63.19.65
FORT PIERQUIN 59320 ENNETIERES EN WEPPES Ennetières-en-Weppes 59320 Nord 03.20.50.12.21 [{« type »: « phone », « value »: « 0623631965 »}]
Journées européennes du patrimoine 2025