Fort Queyras pour tous Fort de Château-Queyras Château-Ville-Vieille

Fort Queyras pour tous Fort de Château-Queyras Château-Ville-Vieille samedi 18 octobre 2025.

Fort Queyras pour tous 18 et 19 octobre Fort de Château-Queyras Hautes-Alpes

visites historiques libres / visites guidées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T19:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Venez découvrir le donjon, la boulangerie, la poudrière, les casernements et lavoirs, la citerne, et autres ouvrages dédiés à la vie de la garnison.

samedi 18 octobre 10h-19h – dernière entrée 17h45

FORT QUEYRAS POUR TOUS

Billet d’entrée et visite en parcours autonome : tarif réduit pour tous.

Dimanche 19 octobre – 10h-19h – dernière entrée 17h45

LE FORT POUR TOUS

Billet d’entrée et visite en parcours autonome : tarif réduit pour tous.

Et VISITE A DEUX VOIX OFFERTE à 14 h ou 16 h

Billet d’entrée : tarif réduit pour tous

Présentation par Stéphane Baumeige, Architecte du Patrimoine en charge de la restauration des édifices de FORT QUEYRAS, et Elsa Giraud, guide conférencière de L’Atelier de l’Histoire.

Sur les traces de quelques écuyers et chasseurs alpins, venez découvrir la vie au quotidien dans la citadelle militaire et tout apprendre de l’évolution architecturale de l’ensemble des édifices !

Places limitées : inscription en ligne sur le site fortqueyras.fr.

Fort de Château-Queyras Château-Ville-Vieille, 05350 Château-Ville-Vieille, France Château-Ville-Vieille 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir le donjon, la boulangerie, la poudrière, les casernements et lavoirs, la citerne, et autres ouvrages dédiés à la vie de la garnison.

©FortQueyras