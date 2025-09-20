Forteresse de Billy – Journées européennes du patrimoine Forteresse de Billy Billy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?

Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Dans ce village remplis d’histoire, petits et grands sont invités à remonter le temps. La forteresse vous ouvre ses portes pour une visite libre : déambulez entre ses murs chargés de secrets et imaginez la vie des soldats qui y montaient la garde. Dans la cour, les jeux d’adresse mettront à l’épreuve votre précision et dextérité.

Pour les plus curieux, un rallye du patrimoine vous mènera à travers les rues de Billy à la découverte de détails cachés et d’histoires étonnantes. Pour prolonger l’aventure, partez à la rencontre de la mairie, ancien corps de garde des soldats protégeant l’entrée de la ville, et de l’église, fière gardienne d’une crypte datant du XIe siècle.

Un week-end ludique, familial et convivial, où l’histoire se vit… en s’amusant !

Forteresse de Billy 5 Rue du Château, 03260 Billy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 43 51 51 http://www.billy-tourisme-allier.com La forteresse militaire de Billy, bâtie à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, fut un élément du patrimoine des Bourbons pendant plusieurs siècles.

La cité fortifiée de Billy était la deuxième plus vaste châtellenie sur les dix-sept que comptait la province du Bourbonnais ; elle est restée puissante jusqu’à la Révolution française.

« Le château de Billy s’affirme comme étant l’une des constructions castrales et militaires les plus emblématiques du Bourbonnais médiéval ». P. Picq sur la RN 209 entre Varennes sur Allier et Vichy

Billy 7@C.Michaud