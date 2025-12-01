Forteresse de biodiversité rue Demarle Fetel Gravelines

Forteresse de biodiversité

rue Demarle Fetel Parking de l’Arsenal Gravelines Nord

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Les villes et villages fortifiés ont une biodiversité à part entière, héritière de siècles de cohabitation avec les humains. Nous vous proposons de faire ensemble le tour des remparts pour découvrir toutes les facettes de ces espaces ainsi que les très nombreuses êtres vivants qui peuplent les murs anciens !

English :

Fortified towns and villages have a biodiversity in their own right, inherited from centuries of cohabitation with humans. Join us on a tour of the ramparts to discover all the facets of these spaces, and the many living creatures that inhabit the ancient walls!

German :

Festungsstädte und -dörfer haben eine ganz eigene Artenvielfalt, die das Erbe von Jahrhunderten des Zusammenlebens mit den Menschen ist. Wir schlagen Ihnen vor, gemeinsam einen Rundgang um die Stadtmauern zu machen, um alle Facetten dieser Räume sowie die sehr zahlreichen Lebewesen, die die alten Mauern bevölkern, zu entdecken!

Italiano :

Le città e i borghi fortificati hanno una biodiversità a sé stante, frutto di secoli di convivenza con l’uomo. Unitevi a noi in un tour dei bastioni per scoprire tutte le sfaccettature di questi spazi e le tante creature viventi che abitano le antiche mura!

Espanol :

Las ciudades y pueblos fortificados poseen una biodiversidad propia, fruto de siglos de cohabitación con el hombre. Acompáñenos en un recorrido por las murallas para descubrir todas las facetas de estos espacios y los numerosos seres vivos que habitan las antiguas murallas

