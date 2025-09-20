Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

Demi-tarif : 3€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Forteresse de Polignac propose un programme d’animations spécifique avec de nombreux ateliers :

– Atelier couleurs au Moyen-âge

– Atelier calligraphie

– Atelier taille de pierre

– Démonstrations de forge

– Démonstration de fabrication de cordes avec la machine à cordes

– Jeux en bois médiévaux

– Visites guidées à 15h00 samedi et dimanche

– Chasse au trésor familiale (supplément de 5€ par carnet)

– Diverses expositions : famille de Polignac, hygiène au Moyen-âge, évolution architecturale des bâtiments…

– Visite libre avec guide de visite papier ou audioguide (sans supplément).

Située à 5 kilomètres au nord-ouest du Puy-en-Velay, la forteresse de Polignac est un site unique en Auvergne à tous points de vue. C'est dans ce château si puissant et dominateur, qu'est née l'exceptionnelle Maison de Polignac. Le site est classé monument historique dès 1840 et suscite l'intérêt des érudits et des chercheurs depuis le XVIe siècle. La plateforme volcanique sur laquelle s'est installé le château impressionne par son étendue de près de 3 hectares autant que par la domination qu'il exerce sur le bassin du Puy depuis ses 800 mètres d'altitude. La forteresse de Polignac, qui est déjà un régal pour les yeux de l'extérieur, offre, en haut du donjon de 32 mètres, un panorama qui charmera tout un chacun : le bassin du Puy s'étend sous vos yeux, et au loin, ce sont les monts du Velay, les massifs du Meygal et du Mézenc qui ravissent les pupilles. L'abandon de Polignac pour le château de Lavoûte, plus agréable, le départ à la cour de Versailles, la Révolution où elle fut vendue comme bien national, n'ont pas eu raison de la forteresse. Elle offre ainsi un ensemble cohérent, unique en Velay, de bâtiments résidentiels seigneuriaux s'échelonnant du XIIe au XVIIe siècle, véritable conservatoire de l'architecture seigneuriale au Moyen Âge. On peut distinguer 5 ensembles bâtis sur le plateau (le logis seigneurial, la Vicomté, le donjon, la chapelle et l'espace artisanal) et un arsenal de défense impressionnant (800 mètres de remparts, 6 portes fortifiées, un chemin de ronde, des corps de garde …). Sans oublier divers points d'eau, dont un puits de 83,5 mètres de profondeur et de 3,5 mètres de diamètre, permettant de vivre en autarcie sur le site. La forteresse de Polignac n'était donc pas seulement une place militaire, mais un véritable lieu de vie quotidienne pouvant accueillir plus de 1 000 personnes.

Forteresse Polignac Patrimoine