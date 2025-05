Forteresses – Collectif Les Noues – Nouveau Studio Théâtre Nantes, 23 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 19:00 –

Gratuit : non Prix libre Sur réservation : nouveaustudiotheatre@gmail.com Tout public

Création en cours de Laura Severi (Collectif Les Noues) Invitation commune des Cies « habitantes » du Nouveau Studio Théâtre. Laura sera en résidence du 19 au 23 mai 2025, accompagnée de Iris Gravemaker et Maeva Guillery. Présentation de maquetteDepuis la plus haute tour, les yeux de la forteresse scrutent l’horizon. Son cou se dresse, elle range les forêts derrière ses oreilles, la tête haute et les yeux plantés dans le paysage. Une performance sur nos limites et notre « Non ». Un conte dansé et chanté sur la lutte et l’amour que nos corps portent.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/copie-de-subsistance-muscl%C3%A9e