Fortin de La Redoute, présentations exceptionnelles dans un monument historique classé totalement rénové. Fortin de la Redoute Saint-Denis

Fortin de La Redoute, présentations exceptionnelles dans un monument historique classé totalement rénové. 20 et 21 septembre Fortin de la Redoute La Réunion

Gratuit, accès quartier militaire de La Redoute, parking stade de La Redoute.

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite commentée du monument classé totalement rénové avec démonstration d’un fusil modèle 1777, présentations de maquettes et d’uniformes, vidéos sur la bataille de La Redoute en 1810 contre les Anglais, images 3D du futur projet de réalisation d’un Centre d’Interprétation de l’Histoire et du Patrimoine militaires à La Réunion, informations sur tous les bâtiments réunionnais qui ont une histoire militaire. Un quiz sera fourni aux enfants.

Fortin de la Redoute 25 avenue de Cilaos 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97476 La Réunion La Réunion https://apvpm.re Le Fortin de La Redoute est l’un des plus vieux bâtiments militaires de La Réunion qui a été inauguré en 1756 avec sa poudrière en 1751 devenue la chapelle Saint-Louis.

Ce monument est unique et exceptionnel par son histoire et son architecture. Au plan historique il a joué un rôle particulier lors de la bataille de La Redoute en 1810 contre les Anglais. Le fortin a évolué au cours des XIXème et XXème siècles avec différentes destinations, ces dernières années il a été profondément rénové par le Ministère de la Culture pour pouvoir devenir dans l’avenir un Centre d’Interprétation de l’Histoire et du Patrimoine (CIHP) militaires à La Réunion. Visite de groupe sur demande.

Journées européennes du patrimoine 2025

APVPM