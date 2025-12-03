FORTUNE – SALLE DES CHARPENTES Asnieres Sur Oise

FORTUNE Début : 2026-05-03 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025FORTUNE – SALLE DES CHARPENTES Le 03 mai 2026 – 15:30Durée : 01h20A partir de 10 ans. Convaincu qu’il y a du Benjamin Britten chez les Beatles ou du John Dowland chez Led Zeppelin, Romie Estèves et son groupe arpentent cinq siècles de musique anglaise, à la recherche d’harmonies souterraines, de généalogies mélodiques. Synthétiseurs, batterie, guitare électrique… L’instrumentation est celle d’un groupe de rock. Au-dessus, plane la voix « sombre et veloutée » de la mezzo-soprano Romie Estèves. Maniant la musique de chambre aussi bien que les expérimentations soniques, les quatre musiciens déterrent les trésors du répertoire britannique, avec la chance insolente de « gentilhommes de fortune ».

SALLE DES CHARPENTES . 95270 Asnieres Sur Oise 95