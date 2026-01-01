Fortunes de Mer Fortunes de Terre Salle des Cérémonies Bourbriac

Fortunes de Mer Fortunes de Terre

Salle des Cérémonies 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026, organisées du 21 au 25 janvier 2026 par le Ministère de la Culture et le Centre National du Livre, la Médiathèque-Ludothèque de Bourbriac propose un spectacle en partenariat avec l’association L’Image qui parle. Avec Vérène Westphal au chant et au violoncelle et Ludovic Souliman aux contes et récits. A partir de 8 ans. .

Salle des Cérémonies 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

