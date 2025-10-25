Fortunes de Mer, Fortunes de Terre TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Fortunes de Mer, Fortunes de Terre TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Dans le cadre du festival Celtomania.Un voyage puissant à travers les âges et les peuples qui ont donné naissance à l’Armorique puis à la Bretagne. En chemins de vie, de mémoires et d’imaginaires, de musiques, de contes et de récits, « Fortunes de mer, Fortunes de terre » est un périple épique et vivant en terre d’Armorique dans le temps et dans l’espace, de la naissance d’une pierre il y a 600 millions d’années à l’arrivée des peuples celtes, des pêcheurs d’Islande aux souvenirs d’un vieux paysan d’aujourd’hui.Écrit et interprété par Ludovic Souliman et Vérène Westphal.Durée : 1h15À partir de 9 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/