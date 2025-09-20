Fortunes de Mer – Histoires de Naufrages Musée de l’Abri du Marin de Sainte-Marine Combrit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Fortunes de Mer ».

Quelle jolie formule employée pour décrire la triste réalité d’un accident survenu en mer, qu’il s’agisse d’une tempête, d’une capture par des pirates ou d’un naufrage.

Le naufrage, est la perte partielle ou totale d’un navire par cause d’un accident. Il peut survenir en mer, mais également sur les fleuves, rivières ou lacs.

De nombreuses raisons peuvent expliquer la perte d’un navire, depuis l’avarie des instruments de bord ou des machines, le gros temps qui projetterait le bateau sur des récifs, l’attaque de pirates, les faits de guerre, la collision avec des icebergs ou tout autre objet flottant identifié ou non, la rencontre avec des animaux marins et bien sûr l’erreur humaine.

Le naufrage peut impliquer la perte totale ou partielle de la cargaison, du navire et également, malheureusement, la perte de vies humaines.

Cette exposition revient sur les naufrages marquants qui ont jalonné l’histoire maritime de la Bretagne. Navires de guerre, bateau de pêche ou de plaisance, ils sont nombreux à reposer au fond de la mer. Qu’ils aient été perdus corps et bien ou que des survivants aient pu être sauvés et les cargaisons récupérées, tous ces récits nourrissent l’histoire maritime bretonne.

C’est cette histoire que nous allons vous raconter…

Musée de l'Abri du Marin de Sainte-Marine 13 Quai Jacques de Thézac, 29120 Combrit, France

