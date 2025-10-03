Forty Feet Tall • EZEZEZ • Régine SUPERSONIC Paris

Forty Feet Tall • EZEZEZ • Régine SUPERSONIC Paris vendredi 3 octobre 2025.

FORTY FEET TALL (22h30)

(Indie rock – Portland, US)

Forty Feet Tall s’est imposé sur la scène indie américaine comme l’un des groupes les plus prometteurs du nord-ouest des États-Unis. Avec une série de singles qui ouvrent la voie à un album prévu pour la fin de l’été, produit par Cameron Spies (Spoon Benders, Blackwater Holylight, The Shivas), ils proposent une palette sonore post-punk à la fois explosive et intimiste. Mais ce sont leurs concerts qui font le plus parler d’eux. Qu’ils assurent la première partie de Shame, Frankie and the Witch Fingers ou Wine Lips, ou qu’ils soient en tête d’affiche, ils se donnent à fond sur scène, leurs concerts se terminant régulièrement par des moments explosifs où le chanteur se retrouve emmêlé dans les câbles du micro ou plonge dans la foule.

https://fortyfeettall.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=XawTq6SFfFw

EZEZEZ (21h30)

(Post punk – Bilbao, ESP)

EZEZEZ (« non, non, non » en basque), c’est un peu comme si Parquet Courts et les Viagra Boys avaient eu un enfant au Pays basque. Ce quatuor basé à Bilbao revendique une éthique DIY totale : de la composition et l’enregistrement jusqu’au graphisme, aux artworks et au mastering.

Leur musique ? Un mélange d’influences allant du psychédélisme des années 70 au grunge des années 90, le tout porté par l’énergie brute d’un punk libéré de ses stigmates. Des mélodies incisives, des thématiques résolument actuelles… et une bonne dose d’insoumission.

Les 3 influences : Parquet Courts, Viagra Boys, Idles

https://ezezez.bandcamp.com/album/katuzaldia

https://www.youtube.com/channel/UC8tk7yFmTqAkCJPNDNDtvTA

RÉGINE! (20h30)

(Punk rock – Toulouse, FR)

Quatuor formé dans les chaudes contrées Toulousaines, RÉGINE! fait du punk-rock garage, chanté en français. Après s’être échauffés les rotules sur un E.P ils sortent leur premier album éponyme en autoproduction. Sur des riffs micro-acérés et un duo basse-bat’ de fendeurs de bûches viennent se fixer des paroles ra(va)geuses qui chantent la poésie absurde et crépusculaire de notre époque. Ça crie et ça clame, ça crache et électrise, ça tonne, tambourine, ça t’agrippe et te fait suer jusqu’à l’os.

Quand Idles claque la bise à Feu! Chatterton, du rock américain au garage français en passant par le post-punk anglais, RÉGINE! joue des coudes pour faire une musique efficace, sincère et tapageuse.

Les 3 influences : Idles, Feu Chatterton, Justin(e)

https://linktr.ee/regine_

https://www.youtube.com/@regineband

———————————

Vendredi 3 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Shame, Parquet Courts & King Gizzard !

Le vendredi 03 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

