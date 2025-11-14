Forum 2025 « Les Chemins vers l’Emploi : Quels parcours ? » Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire Raveau

Forum 2025 « Les Chemins vers l’Emploi : Quels parcours ? » Vendredi 14 novembre, 09h00 Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cette journée a pour but d’informer, orienter, et accompagner toutes les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou engagées dans un parcours d’insertion.

Une mobilisation collective

Les acteurs de l’insertion, de la formation, de l’intérim et de l’emploi du secteur Pouilly – La Charité – Prémery seront présents pour :

Répondre aux questions sur les parcours d’accès à l’emploi

Présenter les dispositifs d’accompagnement et de formation

Diffuser des offres d’emploi disponibles immédiatement

Informer sur les débouchés et les secteurs porteurs

Échanger autour des besoins spécifiques de chaque visiteur

Zoom sur les métiers en tension

Des offres concrètes seront proposées dans plusieurs secteurs qui recrutent localement :

‍⚕️ Métiers du soin et du lien social : aides à domicile, assistants familiaux…

️ BTP / Bâtiment

⚙️ Industrie / Logistique

️ Hôtellerie – Restauration

Services et emplois polyvalents

Ces domaines sont en recherche constante de profils, même débutants ou en reconversion.

Pourquoi venir ?

Explorer des parcours professionnels concrets et réalistes

Faire le lien entre vos compétences, vos envies et les besoins du territoire

Se faire accompagner par des experts de l’insertion et de l’orientation

Rencontrer directement des employeurs et centres de formation

Déposer son CV et postuler sur place

Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire 58400 La Charité-sur-Loire Raveau 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

