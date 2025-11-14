Forum 2025 « Les Chemins vers l’Emploi : Quels parcours ? » Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire Raveau
Forum 2025 « Les Chemins vers l’Emploi : Quels parcours ? » Vendredi 14 novembre, 09h00 Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire Nièvre
Cette journée a pour but d’informer, orienter, et accompagner toutes les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou engagées dans un parcours d’insertion.
Une mobilisation collective
Les acteurs de l’insertion, de la formation, de l’intérim et de l’emploi du secteur Pouilly – La Charité – Prémery seront présents pour :
Répondre aux questions sur les parcours d’accès à l’emploi
Présenter les dispositifs d’accompagnement et de formation
Diffuser des offres d’emploi disponibles immédiatement
Informer sur les débouchés et les secteurs porteurs
Échanger autour des besoins spécifiques de chaque visiteur
Zoom sur les métiers en tension
Des offres concrètes seront proposées dans plusieurs secteurs qui recrutent localement :
⚕️ Métiers du soin et du lien social : aides à domicile, assistants familiaux…
️ BTP / Bâtiment
⚙️ Industrie / Logistique
️ Hôtellerie – Restauration
Services et emplois polyvalents
Ces domaines sont en recherche constante de profils, même débutants ou en reconversion.
Pourquoi venir ?
Explorer des parcours professionnels concrets et réalistes
Faire le lien entre vos compétences, vos envies et les besoins du territoire
Se faire accompagner par des experts de l’insertion et de l’orientation
Rencontrer directement des employeurs et centres de formation
Déposer son CV et postuler sur place
Salle des Fêtes de la Charité-sur-Loire 58400 La Charité-sur-Loire Raveau 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
