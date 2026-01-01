Forum : acheter en bail réel solidaire La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8y

*** Semaine de l’accession ***Vous avez un projet d’accession en bail réel solidaire ? Participez à ce forum qui réunira des opérateurs immobiliers proposant des logements en bail réel solidaire. Venez rencontrer les professionnels, découvrir les programmes en cours et poser toutes vos questions pour concrétiser votre projet d’accession.Rendez-vous le jeudi 12 mars de 18h à 20h à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8y

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/P8y



