Loire-Atlantique

Forum AG de l’association Génération Tardigrades (projet la Cure) La Petite Cure (café associatif) Nantes 6 juillet 2025 09:45

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-06 09:45 – 14:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior

L’association Génération Tardigrades, porteuse du projet de tiers-lieu à la Cure du Vieux-Doulon, organise sa première assemblée générale !Retrouvons-nous à cette occasion pour un temps de partage et de rencontre, et pour préparer l’avenir du projet toustes ensemble.Au programme de la matinée – 9h45 : accueil, adhésions, ateliers collectifs- 10h30 : AG et élection du nouveau bureau- 12h20 : présentation des cercles et arbre à souhaits, échanges, photo souvenir- 13h : apéro et repas partagé

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319