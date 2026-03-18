Forum Alternance à Aiffres Aiffres
Forum Alternance à Aiffres Aiffres mercredi 1 avril 2026.
Forum Alternance à Aiffres
435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
La 25ème édition du FORUM ALTERNANCE organisé par la Mission Locale Sud 79 aura lieu Le Mercredi 1er Avril 2026 De 13h30 à 17h30
A l’Espace TARTALIN à Aiffres
Une soixantaine d’Entreprises et d’Organismes de formations seront présents pour rencontrer le public en recherche
– D’un employeur pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
– D’une formation
– D’informations pour s’orienter .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum Alternance à Aiffres
L’événement Forum Alternance à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Niort Marais Poitevin