Forum associatif 2ème édition Vibraye
Forum associatif 2ème édition Vibraye samedi 14 février 2026.
Forum associatif 2ème édition
Salle André Leprêtre Vibraye Sarthe
Tarif : Gratuit
Date : samedi 14 février 2026
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
La biodiversité au jardin. Ateliers pédagogiques et animations proposés par les associations nature locales
Associations exposantes
– Sepenes & FNE
– Perche Nature
– Athéna
– Maison botanique de Boursay
– Vibraye Naturellement
– Expositions de photos Steeve Fanouillet et Nicolas Claverie
Horaires 10h-12h30 14h-16h30
Gratuit .
Salle André Leprêtre Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com
English :
