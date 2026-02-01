Forum associatif 2ème édition Vibraye

Forum associatif 2ème édition

Salle André Leprêtre Vibraye Sarthe

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

La biodiversité au jardin. Ateliers pédagogiques et animations proposés par les associations nature locales

Associations exposantes

– Sepenes & FNE

– Perche Nature

– Athéna

– Maison botanique de Boursay

– Vibraye Naturellement

– Expositions de photos Steeve Fanouillet et Nicolas Claverie

Horaires 10h-12h30 14h-16h30

Gratuit .

Salle André Leprêtre Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com

