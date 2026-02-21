Forum associatif dédié aux droits des femmes QJ – Quartier Jeunes Paris
Forum associatif dédié aux droits des femmes QJ – Quartier Jeunes Paris samedi 7 mars 2026.
L’égalité entre les femmes et les hommes concerne
directement les jeunes et cet après-midi a pour objectif de sensibiliser,
d’informer et de donner des clés de compréhension sur les droits des femmes
mais aussi sur les dispositifs d’accompagnement existants.
A la veille de la journée internationale de lutte pour les
droits des femmes, les associations présentes viendront partager leurs actions
et encourager l’engagement féministe pour l’égalité.
Entrée libre.
Forum ouvert à toutes et tous.
Samedi 7 mars, de 14h à 17h, Quartier Jeunes (QJ) accueille, en salle des conférences, un forum associatif dédié aux droits des femmes.
Le samedi 07 mars 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-07T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T17:00:00+02:00
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris
Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire