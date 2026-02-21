Forum associatif dédié aux droits des femmes QJ – Quartier Jeunes Paris

L’égalité entre les femmes et les hommes concerne

directement les jeunes et cet après-midi a pour objectif de sensibiliser,

d’informer et de donner des clés de compréhension sur les droits des femmes

mais aussi sur les dispositifs d’accompagnement existants.

A la veille de la journée internationale de lutte pour les

droits des femmes, les associations présentes viendront partager leurs actions

et encourager l’engagement féministe pour l’égalité.

Entrée libre.

Forum ouvert à toutes et tous.

Le samedi 07 mars 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



