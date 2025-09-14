Forum Associatif Parc Oberthür Rennes

Gratuit

Organisé par la Direction de Quartiers Centre, le forum Associatif est une fête conviviale dans le quartier, permettant aux habitants de se détendre et de s’amuser un après-midi dans le parc Oberthür. Profitez-en pour découvrir l’offre associative du territoire ! Concerts, spectacles, ateliers, initiations sportives… Bonne journée garantie !

Début : 2025-09-14T11:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T17:30:00.000+02:00

02 23 62 11 25 dqc@ville-rennes.fr

Parc Oberthür 82 Rue de Paris, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine