Forum associatif Rue de l’Hôtel de Ville Valdahon

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

C’est la rentrée ! Vous souhaitez faire une activité sportive, culturelle ou vous investir dans une démarche sociale ? Le forum des associations qui se tiendra le samedi 13 septembre vous permet de rencontrer une grande partie du tissu associatif qui anime la ville. Ce forum est aussi un moment d’échanges avec des responsables associatifs et bénévoles qui s’investissent toute l’année au sein de leur structure.

Une journée placée sous le signe de la découverte et du divertissement

La ville organise ce forum associatif de 10h à 17h au gymnase Pierre Nicot. De nombreuses associations seront représentées Venez découvrir ou redécouvrir les associations, comprendre la nature de leurs activités, assister aux présentations et démonstrations, participer aux initiations et prendre des renseignements avant de s’inscrire. Véritable rendez-vous des associations, c’est l’occasion pour elles de se faire connaître, de promouvoir leurs activités et surtout de favoriser de nouvelles adhésions.

Infos pratiques

Gymnase Pierre Nicot

Forum ouvert à tous de 10h à 17h Entrée gratuite

Buvette et petite restauration avec le Comité des Fêtes de Valdahon .

Rue de l’Hôtel de Ville Gymnase Pierre Nicot Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 23 88 mairie@valdahon.com

