FORUM au Féminin Pôle Numérique Saintes

FORUM au Féminin

Pôle Numérique 20 rue des Fougères Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 13:30:00

fin : 2026-04-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

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Pôle Numérique 20 rue des Fougères Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintes@femmesdesterritoires.fr

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English :

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L’événement FORUM au Féminin Saintes a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge