FORUM au Féminin Pôle Numérique Saintes
FORUM au Féminin Pôle Numérique Saintes jeudi 2 avril 2026.
FORUM au Féminin
Pôle Numérique 20 rue des Fougères Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 13:30:00
fin : 2026-04-02 18:00:00
Date(s) :
2026-04-02
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Pôle Numérique 20 rue des Fougères Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintes@femmesdesterritoires.fr
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English :
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L’événement FORUM au Féminin Saintes a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge