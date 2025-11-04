Forum Au tour de l’emploi Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Hesdin-la-Forêt

Forum Au tour de l’emploi Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Hesdin-la-Forêt mardi 4 novembre 2025.

Forum Au tour de l’emploi Mardi 4 novembre, 09h00 Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T13:00:00+01:00

Présence de nombreuses entreprises phares du territoire dans de nombreux domaines dont l’industrie.

Des opportunités d’emploi via la méthode de recrutement par simulation.

Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Boulevard militaire Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/499671?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Rendez vous incontournable sur Hesdin la Foret et Fruges