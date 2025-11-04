Forum AU TOUR DE L’EMPLOI – Salle du Manège, Hesdin-la-Forêt Hesdin – Agence MARCONNELLE Hesdin-la-Forêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T12:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T12:00:00

Forum de recrutement Présence de nombreuses entreprises phares du territoire dans de nombreux domaines (industrie, services à la personne, santé, commerce, transport…), des structures d’insertion, des institutionnels (Police, Gendarmerie, Armée…) et des acteurs de l’emploi.

Rencontrez librement les employeurs ! Prévoyez un grand nombre de CV actualisés !

Hesdin – Agence MARCONNELLE 62140 Hesdin Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France

