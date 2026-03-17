FORUM AUX PORTES DE L’EMPLOI Espace Ménétrier Valdahon
FORUM AUX PORTES DE L’EMPLOI Espace Ménétrier Valdahon jeudi 2 avril 2026.
FORUM AUX PORTES DE L’EMPLOI
Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 08:30:00
fin : 2026-04-02 12:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Le forum Aux Portes de l’Emploi organisé en partenariat avec France Travail Morteau et la Mission Locale Haut-Doubs est de retour le jeudi 2 avril 2026 à l’Espace Ménétrier de Valdahon de 8h30 à 12h30.
Le forum se réinvente chaque année pour vous proposer un rendez-vous qui vous correspond. Cette nouvelle édition fera rimer emploi et rencontres. Parce qu’ici, on a tous la tête de l’emploi — et nous en sommes fiers ! Un clin d’œil malicieux à l’expression bien connue, pour rappeler que nous vivons l’emploi autrement accessible, concret et résolument humain. .
Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 69 10 e.tupin@portes-haut-doubs.fr
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English : FORUM AUX PORTES DE L’EMPLOI
L’événement FORUM AUX PORTES DE L’EMPLOI Valdahon a été mis à jour le 2026-03-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS