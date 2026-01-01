Forum Avenir Etudiant Troyes

Forum Avenir Etudiant

Le Cube Troyes Aube

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-01-08 17:00:00

2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10

Destiné aux élèves issus de classes de Terminale, générale, technologique et professionnelle de l’Aube et de la Haute-Marne, ainsi qu’aux étudiants, le Forum Avenir Etudiant Edition de Troyes est devenu le rendez-vous incontournable d’orientation et d’information de l’agglomération troyenne !



Qu’est-ce que le Forum Avenir Étudiant ?

Ce forum présentera toutes les formations post baccalauréat diplômantes du territoire ainsi que plusieurs cursus régionaux et extrarégionaux pour aider les lycéens dans leur orientation ou conforter leurs choix. Il propose des espaces thématiques recouvrant l’ensemble des secteurs d’études.



Quels sont les objectifs ?

> Encourager les élèves du cycle secondaire à préparer leur avenir,

> Valoriser Troyes comme un pôle de formation supérieure de premier plan de la Région,

> Participer à l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur par le développement du pôle universitaire troyen,

> Favoriser la rencontre avec le milieu estudiantin,

> Faciliter l’attache des futurs étudiants sur le territoire.



Entrée gratuite et ouverte à tous. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

