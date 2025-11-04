Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior  » Grande salle de La Gornière Châtellerault

Forum " Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior "

Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior  » Grande salle de La Gornière Châtellerault mardi 4 novembre 2025.

Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior  »

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04

Date(s) :
2025-11-04

  .

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 01 86  contact@msaservices-poitou.fr

English : Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior « 

German : Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior « 

Italiano :

Espanol : Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior « 

L’événement Forum  » Ayez les bons réflexes mes droits en tant que senior  » Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne