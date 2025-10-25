Forum bien-être Bicyclette Bleue Tournus

Forum bien-être Bicyclette Bleue Tournus samedi 25 octobre 2025.

Forum bien-être

Bicyclette Bleue 6 Quai de Saône Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Forum du bien-être avec au programme des spécialistes en évolution personnelle, pratique corporelle et révélation de soi. .

Bicyclette Bleue 6 Quai de Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 39 98 09

