FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château

FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château mardi 23 septembre 2025.

FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE

Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 13:30:00

fin : 2025-09-23 16:30:00

Date(s) :

2025-09-23

Vieillir est une chose, BIEN VIEILLIR, c’est autre chose !

Forum BIEN VIEILLIR

en Cœur de Garonne

Mardi 23 septembre 2025

13h30 16h30 à Saint-Elix-le-Château .

Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 94 96

English :

Growing old is one thing, but WELL AGING is another!

German :

Älter werden ist eine Sache, GUT ÄLTER werden ist etwas anderes!

Italiano :

Invecchiare è una cosa, ma invecchiare bene è tutta un’altra cosa!

Espanol :

Envejecer es una cosa, pero envejecer bien es otra muy distinta

L’événement FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE