FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château
FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château mardi 23 septembre 2025.
FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE
Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 13:30:00
fin : 2025-09-23 16:30:00
Date(s) :
2025-09-23
Vieillir est une chose, BIEN VIEILLIR, c’est autre chose !
Forum BIEN VIEILLIR
en Cœur de Garonne
Mardi 23 septembre 2025
13h30 16h30 à Saint-Elix-le-Château .
Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 94 96
English :
Growing old is one thing, but WELL AGING is another!
German :
Älter werden ist eine Sache, GUT ÄLTER werden ist etwas anderes!
Italiano :
Invecchiare è una cosa, ma invecchiare bene è tutta un’altra cosa!
Espanol :
Envejecer es una cosa, pero envejecer bien es otra muy distinta
L’événement FORUM BIEN VIEILLIR EN CŒUR DE GARONNE Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE