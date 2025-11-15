Forum Bien Vieillir en Pays Fouesnantais La CCPF s’engage pour l’autonomie et la santé Rue de Meerbusch Fouesnant

Forum Bien Vieillir en Pays Fouesnantais La CCPF s’engage pour l’autonomie et la santé

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La communauté de communes, le CLIC, service du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du Pays Fouesnantais vous invitent à la journée dédiée au Bien Vieillir, le samedi 15 novembre 2025, de 9h30 à 17h, à l’Espace Sportif de Bréhoulou à Fouesnant. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, est l’occasion de préparer activement son avenir et celui de ses proches.

Plus de 75 professionnels et bénévoles se réunissent pour vous conseiller et vous orienter, confirmant l’engagement fort du Pays Fouesnantais sur les questions de santé et d’autonomie.

Accéder aux droits et aménager son quotidien

La Communauté de Communes met ses services au cœur de l’information

• Démarches administratives Les conseillères France Services sont présentes pour vous accompagner dans vos démarches en ligne, et la conseillère Numérique pour la prise en main de vos outils.

• Habitat et Autonomie Le Service Habitat de la CCPF et le réseau TYNEO vous informent sur les aides et les solutions pour adapter votre logement.

• Aides sociales Le CLIC, service social dédié aux plus de 60 ans, renseigne sur les dispositifs adaptés à chaque situation, tandis que la CARSAT informe sur les aides pour les retraités.

Prévention santé des ateliers et des échanges concrets

Le forum propose des rencontres avec de nombreux professionnels de santé et associations de prévention. Les participants pourront profiter

• De dépistages auditifs, visuels et glycémiques.

• De la découverte du programme ICOPE pour repérer les fragilités physiques et psychiques.

• De jeux et ateliers pratiques de motricité et d’équilibre pour prévenir les chutes.

• De présentations de matériel médical et paramédical pour le maintien à domicile.

• D’ateliers créatifs proposés par les animatrices des EHPAD.

Un programme de conférences pour éclairer les aidants et les curieux

Cinq conférences thématiques sont prévues pour apporter des réponses concrètes

• 10h00 Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés (Dr GALLIOU).

• 11h30 Dénutrition et Alimentation (Mme MEVEL).

• 13h30 Garder son autonomie, ça commence à la maison (Service Habitat CCPF).

• 15h00 Être aidant, être aidé (Mme VELASQUEZ).

• 11h30 et 14h30 À la découverte de Mon Espace Santé .

Le forum, point de départ d’un accompagnement durable

L’engagement de la CCPF et de ses partenaires se prolonge au-delà de cette journée.

• Les participants à la conférence Être aidant, être aidé pourront s’inscrire à une série de 7 ateliers d’aide aux aidants.

• Le programme de prévention des chutes Équilibre en Bleu sera lancé prochainement.

Ne manquez pas ce rendez-vous essentiel pour votre santé et votre autonomie ! .

