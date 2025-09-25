Forum Bien vivre Bien vieillir Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre

Début : 2025-09-25 09:30:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

2025-09-25

Cet événement s’adresse aux seniors, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs familles et proches aidants, avec pour objectif de faciliter l’accès à l’information et aux solutions concrètes pour mieux vivre au quotidien.

Place du Champ de Mars Espace Culturel Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

This event is aimed at seniors, people with disabilities and their families and caregivers, with the aim of facilitating access to information and practical solutions to help them live better every day.

German :

Die Veranstaltung richtet sich an Senioren, Menschen mit Behinderungen sowie ihre Familien und pflegenden Angehörigen und soll den Zugang zu Informationen und konkreten Lösungen für ein besseres Leben im Alltag erleichtern.

Italiano :

Questo evento si rivolge a cittadini anziani, persone con disabilità e alle loro famiglie e assistenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a informazioni e soluzioni pratiche per aiutarli a vivere meglio ogni giorno.

Espanol :

Este acto está dirigido a personas mayores, personas con discapacidad y sus familias y cuidadores, con el objetivo de facilitarles el acceso a información y soluciones prácticas que les ayuden a vivir mejor cada día.

