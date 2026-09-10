Informations pratiques

Forum carrières sociales IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Mardi 4 mai 2027, 13h30 Ille-et-Vilaine

Recrutement stage, apprentissage en alternance – Structures Sociales et EES

Cet événement est conçu pour permettre aux étudiants, aux structures et aux entreprises de l’ESS de se rencontrer dans un cadre professionnel.

Véritable espace d’échange et de networking, ce forum offre aux entreprises, comme aux étudiants, une occasion privilégiée de tisser des liens professionnels et de concrétiser leurs projets.

Ce forum permet de développer votre réseau et de faciliter les mises en relation.

Date : chaque année au mois d’avril

Horaire : 13h30 – 17h00

Lieu : IUT de Rennes – Campus de Beaulieu – département Carrières sociales – 263, avenue du Général Leclerc.

Vous pourrez échanger avec des étudiants du département Carrières Sociales, motivés et préparés aux exigences du secteur social.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-04T13:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-04T17:00:00.000+02:00

1

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 06 83 53 85 48 iutrennes-entreprises@univ-rennes.fr

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

