Forum CATALYZ : boostez votre avenir ! Forum INSA Organisation Villeurbanne

Forum CATALYZ : boostez votre avenir !

Chers Alumni,

Vous êtes en recherche d’un nouveau poste ou à l’écoute du marché ?

Le Forum CATALYZ, organisé par Forum Organisation les 12, 13 et 14 novembre 2025, est le salon virtuel de recrutement dédié aux jeunes diplômés et profils expérimentés issus des Grandes Écoles.

Entièrement en ligne, il vous permet de :

Rencontrer directement des recruteurs d’entreprises nationales et internationales,

Consulter des offres adaptées à votre profil via le job board,

Planifier des entretiens individuels pour échanger sur vos perspectives,

Développer votre réseau professionnel au sein de la communauté des Alumni.

Profitez de cet événement pour valoriser votre parcours, explorer de nouvelles opportunités et accélérer votre évolution de carrière.

Dates : 12, 13 et 14 novembre 2025

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T18:00:00.000+01:00

Forum INSA Organisation 20 avenue Albert Einstein 69621 Villeurbanne Cedex Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon