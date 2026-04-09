Forum Choisir le service public 2026 Maison de la Mutualité Paris

Forum Choisir le service public 2026 : les métiers du service public

comme vous ne les avez jamais vus

Le Forum Choisir le service public revient pour sa quatrième édition le

9 avril 2026 à la Maison de la Mutualité à Paris. Après trois salons nationaux,

l’année 2026 marque une évolution majeure : les stands, tels qu’ils existaient

jusqu’à présent, laissent place à de nouvelles modalités d’échange. Ateliers,

conférences, récits métiers ou encore temps de présentation ciblés permettront

des interactions directes avec les publics.

Forum Choisir le service public 2026 ; Crédits : DGAFP

Un forum axé sur la découverte et les échanges

Pour sa nouvelle édition, l’événement met l’accent sur les temps de rencontre, d’échange et de projection. Un moment pour aller au contact des employeurs, des agents, découvrir leurs parcours, leurs métiers, leurs conditions d’exercice, et ainsi mieux saisir ce que signifie concrètement servir l’intérêt général. La formule évolue mais l’objectif reste le même : faire connaître les métiers du service public et susciter des vocations.

Le Forum Choisir le service public vise aussi à rendre plus lisibles les voies d’accès à la fonction publique, à mieux faire connaître les dispositifs d’accompagnement tout au long de la carrière et à éclairer celles et ceux qui s’interrogent, hésitent, se projettent ou souhaitent évoluer – qu’ils soient agents en recherche de mobilité, étudiants ou lycéens.

Demandez le programme !

Au programme de cette journée :

des pitchs employeurs et métiers pour découvrir les administrations et les carrières à travers le témoignage d’agents de tous horizons

des conférences sur des thématiques d’actualité, en présence de personnalités de la fonction publique ;

des ateliers et jeux sérieux pour appréhender les services publics de manière ludique et innovante… ;

des conseils pratiques pour réaliser son CV, préparer un entretien de recrutement, faire le point sur ses compétences et son projet professionnel.

Numérique, santé, diplomatie, justice, sécurité, renseignement, éducation, transition écologique, gestion de crise… font partie des nombreuses thématiques abordées comme autant de grands défis de l’action publique.

Plusieurs personnalités et responsables publics interviendront pour partager leur expérience et éclairer les enjeux de leurs métiers.

Les concours et les écoles de service public au cœur de l’événement

Deux espaces voient le jour pour cette édition, dont un entièrement dédié aux écoles de service public. En partenariat avec le Réseau des écoles de service public (RESP), cet espace offrira aux visiteurs l’opportunité d’échanger directement avec les établissements. Ils pourront ainsi s’informer sur les modalités d’accès aux concours, mais aussi bénéficier de conseils pour préparer et réussir les épreuves. Des informations sur les débouchés professionnels et les perspectives d’évolution de carrière au sein de la fonction publique y seront également présentées.

Un espace dédié à l’inclusion des personnes en situation de handicap sera également proposé. Les visiteurs pourront y découvrir l’ensemble des dispositifs d’insertion professionnelle et d’accompagnement mis en place pour faciliter leur parcours au sein de la fonction publique.

Nouveauté cette année : les candidats aux concours auront la possibilité de bénéficier d’une petite séquence de préparation à l’épreuve orale.

Immersion dans le quotidien des agents

Un espace dédié à des ateliers et jeux sérieux offrira aux visiteurs l’opportunité de s’immerger dans le quotidien des agents publics à travers des mises en situation variées. Ils pourront ainsi :

incarner un haut fonctionnaire confronté à une situation de crise ;

découvrir les métiers de l’hôpital grâce à un jeu de cartes interactif ;

détecter les conflits d’intérêt d’un décideur public lors d’un contrôle de déclaration de patrimoine ;

découvrir en réalité augmentée des métiers du numérique militaire.

Ces ateliers ludiques et immersifs permettront au public de mieux appréhender la diversité, les enjeux et la réalité concrète des métiers de la fonction publique.

Soyez nombreux au rendez-vous !

Les équipes de Choisir le service public vous donnent rendez-vous le 9 avril 2026, de 9h à 18h, à la Maison de la Mutualité à Paris (5e).

Le Forum Choisir le service public est de retour en 2026. Pour sa quatrième édition, rendez-vous le 9 avril de 9h à 18h à la Maison de la Mutualité à Paris.

Le jeudi 09 avril 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00

Maison de la Mutualité 24, rue Saint-Victor 75005 Paris

https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp



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