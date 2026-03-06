FORUM Ciné-débat Tout va bien Caméo commanderie Nancy

FORUM Ciné-débat Tout va bien

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle

Un documentaire de Thomas Ellis (France | 2025 | 86 min)

Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portant en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue.

Tout va bien répètent6ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

Séance suivie d’échanges avec des professionnels de Médecins du monde et de l’équipe mobile d’intervention ethnopsychiatrique du Centre Psychothérapique de Nancy.

Les tarifs appliqués correspondent aux tarifs en vigueur au Caméo.Tout public

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00

English :

A documentary by Thomas Ellis (France | 2025 | 86 min)

Five teenagers aged 14 to 19 have crossed deserts and seas alone. Arriving in Marseille, these boys and girls carry with them the burning hope of a new life. They learn a trade, a country, habits and, for some, a language.

Everything’s fine , they stubbornly repeat to their families. But the real journey has just begun…

Screening followed by discussion with professionals from Médecins du Monde and the ethnopsychiatric mobile intervention team at Nancy Psychotherapeutic Center.

Prices apply to Caméo’s current rates.

