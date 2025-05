Forum citoyen Trentemoult : bilan de mandat – Maison des Isles, Rezé Rezé, 5 juin 2025 18:30, Rezé.

À 18h30, assistez à la présentation des réalisations phares du mandat par l’équipe municipale. Et à partir de 19h15, échangez librement avec Agnès Bourgeais, votre maire, et vos élu·es autour de pôles thématiques. Rezé inclusive – Répondre aux besoins du quotidien : logement, services publics, santé, solidarités … Rezé fédératrice – Faire société ensemble : tranquillité publique, éducation, vie associative, pratiques culturelles et sportives … Rezé en transitions – Développer une ville nature : mobilités douces, espaces verts, rénovation du patrimoine, économie sociale et solidaire … Rezé autrement – Dialoguer l’action publique : transparence et démarches de participation, égalité femmes-hommes … Pour conclure cette soirée, vous pourrez poursuivre vos discussions lors d’un pot convivial. Entrée libre

Maison des Isles, Rezé 44400