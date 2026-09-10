Informations pratiques

Forum Construire son alternance en GCCD IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 21 janvier 2027, 13h30 Ille-et-Vilaine

Forum gratuit

Le PRE de l’IUT de Rennes organise le forum recrutement : «Construire son alternance en GCCD».

Cet événement est conçu pour permettre aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer dans un cadre professionnel.

Véritable espace d’échange et de networking, ce forum offre aux entreprises et aux étudiants de l’IUT de Rennes une occasion de tisser des liens professionnels et de concrétiser leurs projets.

Ce forum vous permet de développer votre réseau et de faciliter les mises en relation.

Date : novembre (forum recrutement) et janvier (speed dating)

Horaire : 13h30 – 17h00

Lieu : Campus de l’IUT de Rennes, département GCCD

Adresse : IUT de Rennes – 3 rue du Clos Courtel, Rennes

Vous pourrez échanger avec des étudiants issus du département Génie Civil et Construction Durable (GCCD) motivés et préparés aux exigences du secteur.

Objectifs du forum :

Profiter des entretiens en mode speed coaching pour identifier des profils adaptés à vos besoins en recrutement.

Partager votre expertise auprès des étudiants de l’IUT de Rennes et échanger sur votre parcours professionnel.

Renforcer vos liens avec l’IUT de Rennes et développer des possibilités de partenariats.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-21T13:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-21T17:00:00.000+01:00

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https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 06 83 53 85 48 iutrennes-entreprises@univ-rennes.fr

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00



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