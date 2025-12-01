Forum Cré’Actif Chinon
Forum Cré’Actif Chinon lundi 1 décembre 2025.
Forum Cré’Actif
60 Rue Descartes Chinon Indre-et-Loire
Début : Lundi 2025-12-01
fin : 2025-12-01
2025-12-01
Parce qu’il n’y a jamais trop d’occasion d’échanger autour du domaine de l’emloi, nous avons décidé, dans le cadre de notre formation au GRETA, d’organiser à Chinon un forum destiné à valoriser nos compétences. Au programme jeu de société, exposition dessins/photos, dégustation exotique,…
60 Rue Descartes Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 48
English :
Because there’s never too much opportunity to exchange ideas on employment issues, we decided to organize a forum in Chinon as part of our GRETA training program, to showcase our skills. On the program: board game, drawing/photo exhibition, exotic tasting, etc.
German :
Da es nie zu viele Gelegenheiten gibt, sich über den Bereich der Beschäftigung auszutauschen, haben wir im Rahmen unserer Ausbildung am GRETA beschlossen, in Chinon ein Forum zu organisieren, das unsere Kompetenzen aufwerten soll. Auf dem Programm standen Gesellschaftsspiele, eine Ausstellung mit Ze
Italiano :
Poiché le occasioni per parlare di occupazione non sono mai troppe, abbiamo deciso di organizzare un forum a Chinon nell’ambito della nostra formazione GRETA, per mettere in mostra le nostre competenze. Il programma prevedeva un gioco da tavolo, una mostra di disegni e foto, una degustazione di prod
Espanol :
Como nunca se tienen demasiadas oportunidades para hablar de empleo, decidimos organizar un foro en Chinon como parte de nuestra formación GRETA, para mostrar nuestras habilidades. El programa incluía un juego de mesa, una exposición de dibujos y fotos, una degustación de productos exóticos, etc.
L’événement Forum Cré’Actif Chinon a été mis à jour le 2025-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme