Forum de généalogie Domaine de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Domaine de la Marterie 210 allée du golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Forum de généalogie sous le thème « Mémoire, Souvenirs et Commémoration », conférences, visites, expositions, animations, visite, spectacles et concerts. Restaurations sur place. Entrée libre.

Participez au forum de généalogie, placé sous le thème « Mémoire, Souvenirs et Commémoration », l’évènement réunira des passionnés, familles, associations, institutions et experts autour d’un programme riche et varié. Au programme

Vendredi 03/10 Cérémonie d’ouverture, visite du Maquis, conférences, spectacle de bienvenu avec danses et chants occitans.

Samedi 04/10 Conférences, projections de films, dîner de gala avec concert de Bertoo

Dimanche 05/10 Conférences, atelier de Psychogénéalogie, concert avec la troupe « A travers Chants Vézère »

Expositions et stands (véhicules anciens, costumes, création d’arbre généalogique, crêpes…) tout au long du week-end.

Déjeuners 21€, Diner de bienvenu vendredi, 25€, Diner de gala samedi 30€

Entrée libre et restauration sur place. .

Domaine de la Marterie 210 allée du golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 46 16 genealogienperigordnoir@gmail.com

English :

Genealogy forum on the theme of « Memory, Remembrance and Commemoration », conferences, tours, exhibitions, entertainment, visits, shows and concerts. Catering on site. Free admission.

German : Forum de généalogie

Genealogie-Forum unter dem Motto « Mémoire, Souvenirs et Commémoration » (Erinnerung, Souvenirs und Gedenken), Konferenzen, Besichtigungen, Ausstellungen, Animationen, Besuche, Aufführungen und Konzerte. Restaurationen vor Ort. Freier Eintritt.

Italiano :

Forum genealogico sul tema « Memoria, ricordo e commemorazione », conferenze, visite, mostre, intrattenimento, visite, spettacoli e concerti. Ristorazione in loco. Ingresso libero.

Espanol : Forum de généalogie

Foro de genealogía sobre el tema « Memoria, recuerdo y conmemoración », conferencias, visitas, exposiciones, animaciones, visitas, espectáculos y conciertos. Restauración in situ. Entrada gratuita.

